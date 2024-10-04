«Без обратного билета»: Надежда Сысоева улетела на Бали после разрыва со Стоуном

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Актриса Надежда Сысоева отправилась переживать разрыв с Сашей Стоуном на Бали

«Без обратного билета»: Надежда Сысоева улетела на Бали после разрыва со Стоуном

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совместное участие в реалити-шоу не укрепило отношения звезд, а только вконец их рассорило.

Актриса и юмористка Надежда Сысоева переживает непростой период — разрыв с бойфрендом, блогером Сашей Стоуном (настоящее имя Александр Зарубин. — Прим. ред.). Но гораздо красивее, чем это бывает в большинстве случаев. Она не плачет у окна, глядя на осенний дождь в столице, а загорает на пляже острова Бали. Звезда Comedy Woman решила сделать паузу и набраться сил после всего, что с ней произошло в последнее время.

Сысоева и Стоун подтвердили свой роман в апреле, затем они вместе участвовали в реалити-шоу. Разница в возрасте в паре — 14 лет, кроме того, молодой блогер известен своими романтическими похождениями и вообще не слывет верным товарищем. Тем не менее на проекте Надежда удивляла зрителей ревностным отношением к избраннику и готова была за него расцарапывать лица. Даже Анну Седокову выдавила из шоу, увидев в ней соперницу. Вернулись влюбленные порознь.

В личном блоге Сысоева рассказала, почему пропала из поля зрения некоторых знакомых и поклонников. Оказывается, она отправилась на курорт, да еще и без обратного билета. Она опубликовала видео о том, как собирает чемодан, а уже через секунду бежит по золотому песку в алом купальнике. По словам артистки, исполнилось ее давнее желание.

«Я все-таки это сделала. Прилетела на Бали. Все реально! Как я давно мечтала так сделать! Без обратного билета… Самый крутой отдых — спонтанный!» — делится эмоциями Сысоева.

Как призналась юмористка, в этом году она очень много работала и пережила «самый сложный этап в жизни», поэтому и решила себя побаловать заслуженным отпуском в шикарном месте. У артистки обнаружилась опухоль в груди, она перенесла операцию, да еще и с парнем рассталась. Теперь она с восторгом рассказывает о переполняющем чувстве свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Саша Стоун прокомментировал отношения с Надеждой Сысоевой после расставания.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
95.03
0.52 104.87
0.42
Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октя...

Последние новости

9:55
Горелые машины и автоматные очереди: как педагоги покидали курское пограничье
9:37
Сергей Собянин назвал три самых посещаемых музея ВДНХ
9:21
Игнорировать нельзя: почему по утрам темнеет в глазах и кружится голова
9:10
Школьное увлечение: что делать, если ребенок влюбился в учителя
8:49
«Без обратного билета»: Надежда Сысоева улетела на Бали после разрыва со Стоуном
8:36
Накроет с головой: магнитный шторм обрушится на Землю уже в эти выходные

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Женщина-риск: астролог рассказала о судьбе пропавшей дочери Любови Успенской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения