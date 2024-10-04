Спасены! Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 51 0

Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roland Marske; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Целое семейство оказалось в ловушке во время отлива — морские животные начали задыхаться и получили ранения.

Сотрудникам МЧС России удалось вызволить семейство косаток из плена обмелевшего лимана на Камчатке. Попытки спасти группу морских животных продолжались около двух дней, шансов на успех, казалось, уже нет, но им все-таки удалось помочь. Несмотря на ранения и стресс, выжили все косатки. Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства.

«Специалисты направили косаток в более глубокое место. Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. Спасатели МЧС России следят за их дальнейшими передвижениями», — сообщали в МЧС.

Позже стало известно, что косатки уже в открытом море. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев заявил о происшествии 2 октября. Проблема была не только в том, что каждая из косаток весит несколько тонн. Дно данного лимана илистое, ни одна спецмашина не могла добраться до попавших в беду морских животных. На берег были подняты все катера промышленных предприятий. Около 30 человек постоянно дежурили на месте и поливали косаток водой.

Ранее 5-tv.ru писал о новом виде акулы-призрака, ее еще называют химерой. У этой рыбы нет ни одной кости, а еще имя ей дали в честь бабушки одного из исследователей.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
95.03
0.52 104.87
0.42
Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октя...

Последние новости

8:23
Вспышки не избежать? Распространится ли по всему миру вирус Марбург
8:09
Рецепты эспрессо: как правильно приготовить и пить бодрящий напиток
7:57
Эффективная уборка: как выбрать мощную воздуходувку для борьбы с опавшей листвой
7:44
Есть и не толстеть: эти сладости не навредят вашей фигуре
7:31
Спасены! Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
7:17
«Основа вашего здоровья»: как правильно питаться осенью

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Женщина-риск: астролог рассказала о судьбе пропавшей дочери Любови Успенской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения