Разбудил, а потом зарезал: тюменец убил ругавшую его за пьянство мать

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

URA.RU: житель Тюмени перерезал горло матери, которая ругала его за пьянство

Разбудил, а потом зарезал: тюменец убил ругавшую его за пьянство мать

Фото: www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON

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Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы.

Житель Тюмени зарезал свою мать из-за того, что она ругала его за пьянство, рассказало URA.RU.

Согласно данным агентства, во время совершения преступления мужчина был пьян. До дня убийства он выпивал долгое время, а его мама делала ему замечания.

«В один из вечеров, будучи в состоянии опьянения, мужчина решил убить свою мать. Он пришел домой, взял нож, и зашел в комнату, где спала женщина. Разбудив, сын резанул ей ножом по горлу, затем ударил оружием в грудь, а после в спину», — говорится в материалах дела.

Известно, что женщина погибла на месте от полученных травм.

После совершения убийства он направился домой к своему среднему брату. Родственнику он сообщил о том, что его мать кто-то убил, но он не знает, кто именно.

На место убийства выехал уже старший брат, он и нашел бездыханное тело матери. Вскоре преступник написал явку с повинной.

Смягчающими обстоятельствами в суде стало то, что у мужчины есть малолетний ребенок. При этом состояние опьянения на момент убийства стало отягчающим наказание фактором. В результате суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге женщина убила сожителя и спрятала его тело в диван. Из-за невыносимого запаха, доносящегося из квартиры, соседи обратились в полицию.

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