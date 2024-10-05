Опасный период: Земля будет погружена в солнечную плазму четверо суток

Мощные вспышки на Солнце могут плохо отразится на здоровье чувствительных людей.

На Солнце произошла 3 октября самая мощная вспышка за последние семь лет. При этом предыдущая была всего день назад. Это значит, что сильная магнитная буря, не успев завершиться, начнется заново. Об этом сообщило издание aif.ru.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, 3 октября произошла вспышка уровня х9.1 по центру солнечного диска, то есть на линии Солнце — Земля. Сутками ранее произошла вспышка уровня Х7.1, последствия которой ожидаются в грядущие дни.

Астрономы подтвердили, что произошел второй выброс плазмы в сторону планеты, а это значит, что общая продолжительность магнитных бурь составит до четырех суток.

«На Землю плазма придет в ночь с субботы на воскресенье и, скорее всего, наслоится на заканчивающуюся первую магнитную бурю. По прогнозу, она должна финишировать вечером субботы», — пишет издание.

Такие атмосферные явления могут плохо действовать на чувствительных людей. По словам врача-терапевта и гастроэнтеролога Константина Спахова, в этот период тщательно нужно следить за своим состоянием сердечникам, чтобы не пропустить начало гипертонического криза или проблем с сердцем.

«Лечить такой криз нужно в больнице, иначе все может закончиться инсультом или инфарктом. Также нужно вызвать скорую, если боли в груди или сердцебиение не проходят после обычных лекарств», — отметил врач.

Важно помнить, если становится плохо при магнитных бурях, стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, что вспышки на Солнце могут вызвать катаклизм планетарного масштаба.