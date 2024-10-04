Лавров: Россия продолжит оказывать многостороннюю помощь Абхазии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 17 0

Дипломат заявил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел республики.

Лавров: Россия продолжит оказывать многостороннюю помощь Абхазии

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Россия продолжит оказывать Абхазии многостороннюю помощь. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел республики Сергеем Шамба.

Он подчеркнул, что РФ и Абхазия продолжат сотрудничество для обеспечения безопасности республики и укрепления ее международных позиций.

Дипломат поблагодарил абхазскую сторону за ее позицию в свете событий, предшествовавших началу спецоперации, а также за поддержку абхазских добровольцев и граждан, которые направляли гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

«Оценили приглашение молодым курянам в детский лагерь в Очамчире как очередной пример абхазского великодушия», — добавил Лавров.

Также министр поздравил коллег из Абхазии с Днем Независимости и Днем Победы. Он подчеркнул, что Сергей Шамба внес значительный вклад в укрепление государственности Абхазии и развитие союзнических отношений с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ призвали Запад вернуть Афганистану активы.

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