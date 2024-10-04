Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Предстоящие новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней.

Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Последний день 2025 года станет в России нерабочим из-за переноса выходных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно», — говорится на сайте правительства.

Кроме того, перенесена часть нерабочих дней: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Уточняется, что нынешние новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Нерабочими также в новом году станут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, 1-4 и 8–11 мая, 12–15 июня и 2–4 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году суббота, 2 ноября, будет рабочей из-за переноса выходного дня на 30 апреля. При этом, поскольку 2 ноября — это предпраздничный день, работать россияне будут по сокращенному графику.

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