Кушанашвили пожаловался на свое состояние после операции: «Не буду лгать»

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 13 0

Кушанашвили пожаловался на свое состояние после операции

Кушанашвили пожаловался на свое состояние после операции: «Не буду лгать»

Фото: Елена Никитченко/ТАСС

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Журналист борется со страшным заболеванием — онкологией.

Журналист Отар Кушанашвили пожаловался на трудности, с которыми он столкнулся после удаления опухоли. 

«Я не буду вам лгать, что это раз плюнуть, что это пустяковое, ерундовое дело. Нет. Это дело, требующее и предполагающее наличие терпения, стоицизма», — рассказал журналист в личном блоге.

Он признался, что процесс реабилитации проходит очень сложно. После операции появились икота, болезненный кашель и боль в животе. По его словам, он проведет в больнице много времени.

Кушанашвили госпитализировали в конце июня с жалобами на боль в области живота. Позднее стало известно, что у журналиста обнаружили онкологию. Он уже прошел курс химиотерапии и, как мы уже писали выше, перенес операцию. Она длилась около десяти часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кушанашвили вышел на связь после операции.  Он опубликовал пост, в котором сообщил, что выжил.

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