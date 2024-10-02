«Я выжил»: Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции по удалению рака

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Отар Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли

«Я выжил»: Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции по удалению рака

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Еще в августе страдающий от тяжелой болезни журналист заявил, что не сдастся и продолжит работать.

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции по удалению опухоли. Об этом шоумен сообщил в своем личном Telegram-канале.

Фото: Telegram/КАКОВО?! Отар Кушанашвили/kakovo_otar

«Я живой», — написал журналист, разбавив воодушевленное сообщение нецензурной бранью.

Проблемы со здоровьем у телеведущего начались в конце июня. Тогда его госпитализировали в больницу Красногорска с жалобами на боли в сердце и животе. Врачи поставили Кушанашвили предварительный диагноз — цирроз печени, однако во время операции у него обнаружили злокачественную опухоль.

После выписки из больницы журналист начал курс химиотерапии. Поимом процедур, Кушанашвили стал принимать определенные препараты, пить витамины и соблюдать диету. 21 сентября телеведущий сообщил, что фоне приема препаратов у него начались галлюцинации.

«Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся. Я буду работать», — сообщил Кушанашвили «Звездачу» еще в начале августа.

Популярный полемист сдержал свое обещание. Он не сдался и, пережив девятичасовую операцию, потребовал телефон, чтобы сообщить о своем самочувствии подписчикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Кушанашвили готовится к операции.

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