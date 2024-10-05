Звезда «Склифосовского» Соловьев женился на поклоннице

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Звезда «Склифосовского» Соловьев женился на поклоннице

Звезда «Склифосовского» Соловьев женился на поклоннице

Фото: Instagram*/mr._solovyov

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Супругой актера стала женщина, которая моложе его на 19 лет.

Звезда сериала «Склифосовский» Константин Соловьев поделился радостным событием — он женился. Фотографию рук с обручальными кольцами он опубликовал в социальной сети.

Избранницей актера стала Валентина Карчевская — поклонница артиста, которая младше знаменитости на 19 лет. Для торжественного события она выбрала белую юбку, такого же цвета топик и пиджак. Дополнила образ она туфлями красного цвета.

Соловьев же в ЗАГС отправился в светлой рубке, классических темных брюках и такого же цвета пальто. Праздновала ли пара свадьбу, неизвестно, однако фотосессию организовала.

Описание изображенияСоловьев и Карчевская стали мужем и женой через год после знакомства. Instagram*/mr._solovyov

К слову, до этого актер был женат трижды. В первых двух браках у него родились четверо детей: два сына и две дочки. С третьей женой Анастасией Лариной Соловьев прожил почти 11 лет, а осенью прошлого года развелся.

Один он долго не был. Во время поездки в Хабаровский край по работе он встретил Карчевскую. Позже она признавалась, что актер сразу ее заприметил, но знакомиться не решался. Однако все же подошел. С тех пор и закрутился их роман.

Уже в мае Соловьев сообщил, что скоро у него состоится свадьба. А незадолго до нее он перевез Карчевскую с ее двумя детьми в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от кого певица Ани Лорак получила предложение руки и сердца в свой день рождения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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