Почти 30 учеников начальных классов отравились в спортивной школе в Якутии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося.

Почти 30 учеников начальных классов отравились в спортивной школе в Якутии

Фото: Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / tprocsakha

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Почти 30 детей обратились за медицинской помощью после пищевого отравления в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказали в министерстве, 27 учеников начальных классов обратились в больницу с жалобами на боли в животе и рвоту, из них трое не стали госпитализироваться, а по решению родителей остались лечиться амбулаторно, остальные же — стационарно.

«27 детей обратились, трое отказались от госпитализации, итого в больнице на стационарном лечении 24 ребенка. Состояние стабильное, удовлетворительное, со слов главврача», — отметили в министерстве.

Чтобы разобраться в деталях произошедшего, создали комиссию. Прокуратура также организовала проверку по факту отравления. Но уже известно, что в день происшествия у детей на завтрак была овсяная каша на молоке, хлеб, банан, кекс и чай с сахаром, а на обед — бутерброд с маслом и сыром, пельмени, кипяченое молоко и хлеб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие появились новые детали дела о гибели отравившихся детей под Красноярском.

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