«Взяли и нарисовали»: Костенко пожаловалась на миллионный долг

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Анастасия Костенко пожаловалась на миллионный долг

«Взяли и нарисовали»: Костенко пожаловалась на миллионный долг

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС/ТАСС

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О проблемах с налогами у блогера известно уже не первый месяц.

Блогер и жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — вновь отказывается признавать наличие миллионного долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). В социальной сети она заявила, что на нее просто взяли и «повесили» неизвестную ей сумму.

«Вот просто взяли и нарисовали! В личном кабинете была пустота, и я из СМИ узнавала о том, что я злостная должница. Далее с моего ИП взыскали часть суммы в три этапа. В первый — взыскали, и только вечером пришло пояснение, за что», — посетовала Костенко.

Кроме того, Костенко возмутило также и то, что кто-то начал выставлять в Интернете фото из ее личного кабинета на сайте налоговой. Оставлять безнаказанным это она не намерена, поэтому хочет обратиться в суд для защиты своей чести.

При этом не все интернет-пользователи поддержали действиями Костенко. Многие не поняли, для чего она рассказывает об этом, если могла бы молча заплатить налоги и жить дальше спокойно. Но и тут блогер не выдержала и взорвалась.

«Читать научитесь, на меня повесили! Какие просрочки?! Вот пусть на вас так повесят 1,6 миллиона рублей, напишут много статей о том, что вы должница и так далее. Приятно будет? Почему я молчать должна?» — возмущенно ответила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогерам Чекалиным вынесли вердикт за вывод валюты по подложным документам.

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