Жалобы и плач Лерчек не помогли: суд вынес вердикт блогерам Чекалиным

Создателей фитнес-марафонов обвиняют в проведении валютных операций с использованием подложных документов.

Блогеров Артема и Валерию Чекалиных отправили под домашний арест до 26 ноября, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Адвокат Чекалина в ходе заседания заявил, что его подзащитный активно поддерживает российских бойцов в зоне спецоперации. В частности, Чекалин якобы лично выезжал в Курск, Шебекино и Белгород. При этом фитнес-марафонами, на которых блогер с экс-супругой Валерией, известной как Лерчек, сколотил многомиллионное состояние, он, по словам защитника, «уже не занимался давно».

Сама Лерчек в суде расплакалась, указывая на то, что на иждивении у нее трое малолетних детей.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

«Я сейчас разведена. Единственный мой источник дохода — из сети интернет, также я снимаюсь на федеральном канале. Я сейчас живу сама и начала жизнь с чистого листа. Я не знаю, как мне зарабатывать деньги. Все, что изъяли при обыске, — это все, на что я могла содержать детей», — жаловалась Чекалина.

Однако суд применил в отношении Лерчек такую же меру пресечения, как и к ее экс-супругу — домашний арест до 26 ноября.

Ранее в этот день сообщалось, что блогер Лерчек отказывается признавать вину в нелегальном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж с использованием фальшивых документов.

Накануне в столичной прокуратуре сообщили, что Лерчек, ее мужу Артему Чекалину и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. В ближайшее время всем троим будет избрана мера пресечения.

Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Чекалиных, связано с их фитнес-марафонами. При их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

Блогеры при этом отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. По версии следствия, эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

Уголовное дело против Чекалиных возбуждено по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Если их вина будет доказана, то им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов по делу о валютных махинациях.