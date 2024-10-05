Сергей Собянин рассказал, как сервисы «МЭШ» ежедневно помогают учителям

Сегодня «Московская электронная школа» (МЭШ)— это основная единая цифровая образовательная экосистема столицы. Проект ориентирован не только на учащихся и их родителей, но и на удобство преподавателей и управленческих команд школ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.



Среди ключевых сервисов для учителей:"Электронный журнал», который позволяет планировать уроки, ставить и комментировать оценки, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость и многое другое; «Библиотека МЭШ», где собраны цифровые образовательные материалы разных учителей и ведущих разработчиков; сервис «Аттестация педагогов», благодаря которой учителя подают заявления на добровольную аттестацию и просматривают результаты онлайн.



Среди важных обновлений текущего учебного года можно выделить сервис на базе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» по математике, который предлагает индивидуальные задания для учеников 5–9 классов. Преподаватели, в свою очередь, могут выдавать эти материалы в качестве домашнего задания, заключил Сергей Собянин.