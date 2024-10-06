Широкие зрачки и проблемы с учебой: почему дети начинают употреблять запрещенные вещества

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 35 0

Психиатр Шуров: зависимого ребенка необходимо сразу отвести к наркологу

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Нарколог назвал несколько признаков зависимости ребенка.

Дети и подростки начинают употреблять запрещенные вещества, желая заполучить эмоции, которые сложно испытать в нормальной жизни. Об этом рассказал врач-психиатр Василий Шуров в разговоре с 5-tv.ru.

«Любые наркотики дают огромный выброс нейромедиаторов — серотонина, дофамина, эндорфина. И, соответственно, человек получает ощущения, которые он не может получить в нормальной жизни. Это особенно заманчиво для детей и подростков, у которых желаний может быть много, а возможностей гораздо меньше. Получив вот эти ощущения, они запоминают их и стремятся повторить», — объяснил эксперт.

По словам нарколога, родители могут оградить ребенка от приема запрещенных веществ и алкоголя, демонстрируя здоровый образ жизни на собственном примере. Соответственно, дети не должны видеть дома горячительных напитков и маму с папой в нетрезвом состоянии.

Кроме того, родители всегда должны быть в курсе того, чем живет их ребенок и какие люди его окружают.

«И максимально его обеспечивать эмоциями — это секции, учеба, хобби. Но основное — это быть в курсе того, что происходит с ребенком. Не формально — ты поел, шапку надел, двойку не принес, а именно знать о его жизни и быть в контакте с ребенком», — подчеркнул эксперт.

Если все же выяснилось, что ребенок употребляет запрещенные вещества, важно создать «максимум проблем». Он должен осознать, что такое поведение приводит к серьезным последствиям. В первую очередь, необходимо отправиться к наркологу.

«Вы договариваетесь, что теперь он будет раз в неделю сдавать тесты на запрещенные вещества. Если выяснится, что он дальше употребляет, то уже поедет в реабилитационный центр. Это очень важно выявить и сразу же исключить возможность продолжения», — сказал Шуров.

Чтобы распознать, есть ли у ребенка или подростка зависимость, стоит обратить внимание на его поведение. Необходимо реагировать на любые странности детей и не игнорировать тревожные сигналы. По словам специалиста, важно понимать, что существуют разные виды зависимостей и симптомы у них тоже отличаются.

«Вообще, любые странности должны быть интерпретированы — широкие зрачки, узкие, много спит, мало спит, хороший аппетит, отсутствие аппетита, странный запах, странные друзья, странные предметы. Все должно быть интерпретировано. Как правило, ребенок из дома пропадает, начинаются проблемы с учебой. Со всем надо разбираться и не надо плевать на своих детей», — резюмирповал нарколог.

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