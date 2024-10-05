Юбилейный год: народному артисту РСФСР Александру Михайлову исполнилось 80 лет

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Актер из фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов отпраздновал 80-летие

Юбилейный год: народному артисту РСФСР Александру Михайлову исполнилось 80 лет

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Звезда фильма «Любовь и голуби» заслужил всенародную любовь.

Народному артисту РСФСР Александру Михайлову исполнилось 80 лет. С этим событием его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Актер сыграл не мало ролей за свою карьеру, но больше всего советскому и российскому зрителю он запомнился по кинокартине «Любовь и голуби». Перенесший суровые жизненные испытания артист смог стать отличным актером, ведь ему почти ничего не нужно было играть.

«Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши высочайшее мастерство, тонкий психологизм и яркая индивидуальность нашли воплощение в десятках ролей, полюбившихся зрителям. Незабываемые спектакли и фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего театра и кино», — написал мэр Москвы.

Сергей Собянин также отметил, что в 1992 году Михайлов дебютировал, как режиссер, подарив зрителям фильм «Только не уходи…», а в 2009 году артист стал преподавать, чтобы передать подрастающему поколению секреты своего успеха. Так что можно сказать, что сегодня у него двойной праздник — юбилей и День учителя.

Помимо звания Народного артиста РСФСР, Александра удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, а позже III степени. Среди многочисленных наград актера еще значится орден Почета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Гуров призвал перестать загрязнять мир.

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