«Двигаемся в эту сторону»: Ковальчук заявил о биологизации сельского хозяйства

Все это позволит создать для российских граждан новые качественные условия жизни.

Россия начала активно двигаться в сторону биологизации сельского хозяйства. Об этом сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Страна начала двигаться активно в эту сторону. Это означает, что у нас завтра будет, во-первых, полная биологическая безопасность, лекарственная, продуктовая, сельскохозяйственная, экологическая», — говорит он.

Все это позволит создать для российских граждан новые качественные условия жизни, отметил он. Ковальчук также рассказал, как прогресс помогает людям в работе над новой технологической системой

«Был лозунг „химизация сельского хозяйства“? <…> Пестициды, инсектофунгициды — не полезная вещь! А сегодня мы подошли к новому вызову — к биологизации сельского хозяйства», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия работает над развитием природоподобных технологий. В таких условиях биосфера, техносфера и общество будут не конфликтовать, а дополнять друг друга. Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о новых принципах экономики, ориентированных на полной гармонии природы и человека.