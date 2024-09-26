«Нацелено на сохранение»: Россия работает над развитием природоподобных технологий

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Ковальчук: Россия работает над развитием природоподобных технологий

Фото, видео: 5-tv.ru

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В таких условиях биосфера, техносфера и общество будут не конфликтовать, а дополнять друг друга.

О будущем незаменимых технологий в России говорили сегодня в Госдуме. Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о новых принципах экономики, ориентированных на полной гармонии природы и человека.

«Мы с вами должны отчетливо понимать, что мы переходим в новый этап. Президент недавно утвердил указом стратегию развития природоподобных технологий. Дело в том, что мы переходим в совершенно другой экономический уклад, по сути дела, биоэкономика и биотехнология. Скажу вам следующее, что это принципиально новая ресурсосберегающая экологически чистая экономика и вообще жизнь, долголетие и так далее. То есть все нацелено на человека и сохранение окружающей среды», — сказал Ковальчук.

Такие технологии открывают возможность воспроизводить абсолютно все системы и процессы живой природы. В таких условиях биосфера, техносфера и общество будут не конфликтовать, а дополнять друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ разработали подводный аппарат для контроля «Голубого потока».

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