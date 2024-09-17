«Выступает против Украины»: почему в США пытаются «убрать» Дональда Трампа

Политика пытались убить дважды, но оба раза безуспешно. Может, так и было задумано?

В США растет число версий о покушении на Дональда Трампа. Все ярче звучит украинский след. Также не скупятся на обвинения в адрес демократов, которые якобы хотят устранить главного претендента на президентское кресло. Кроме того, выяснились и новые подробности очередного провала спецслужб.

Тем временем, предвыборная команда Трампа воспользовалась ситуацией, чтобы заработать дополнительные политические очки. Все как было и после первого покушения. С подробностями — корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

На лужайке у Белого Дома Джо Байден пытается рассуждать, — как же так случилось, что Секретная служба снова допустила попытку покушения на Трампа.

— Им нужно больше персонала? Нужно больше денег? Как вы думаете, какая помощь им нужна?

— Я думаю, нам нужно больше людей — им нужно больше людей. Во-первых, я думаю, они сами решат, нужно ли им больше персонала или нет.

По крайней мере, в погоню за тем, кто покушался на Трампа, бросились вовсе не агенты Секретной службы, а полицейские: сотрудники управления шерифа. Получается, если бы они не подоспели вовремя, преступник вполне мог скрыться. До этого он незамеченным пролежал в засаде примерно 12 часов, дожидаясь главного республиканца.

Уже сейчас у всех объектов, связанных с республиканцем, на всякий случай выставлены дополнительные полицейские патрули. Судя по всему, их перевели на круглосуточное дежурство. Но в любом случае накал предвыборной гонки в США становится невероятным. Такого просто не было никогда, чтобы на кандидата готовили покушение дважды за одну кампанию. А это только добавило ему политических очков.

Особенно много сотрудников спецслужб сейчас в Палм-Бич, во Флориде, где у Трампа гольф-клуб и где его снова чуть не убили.



Сам преступник, как сообщается, уже доставлен в суд, но его, почему-то, никому не показывают. Хотя личность очень любопытная — 58-летний Райан Уэсли Рут — ярый сторонник демократов и ярый фанат киевского режима. Он даже пытался вступить в интернациональный легион Украины, собирал деньги для ВСУ и снимался в роликах запрещенного в России Азова*.

«Моей первоначальной целью было приехать и воевать. Но мне 56 лет, поэтому сначала они сказали, что у меня нет военного опыта. Поэтому план Б заключался в том, чтобы приехать сюда, в Киев, и способствовать привлечению большего количества людей», — рассказывал Ркут.

Такой радикальный демократ-заукраинец. А Трамп все время обещает войну прекратить. Возможно, поэтому Рут пытался убить бывшего президента. Теперь проверяют его психическое состояние.

Мэтью Крукс, первый нападавший на Трампа, тоже был горячим сторонником демократов. И тоже — очень внимательно следил за новостями.

«За покушением кроется откровенная антироссийская политическая установка которая сегодня является обычным делом в западных странах. Людей убеждают в том, что Трампа нужно остановить, ведь он представляет угрозу Америке», — считает немецкий политолог Кристоф Херстель.

Не стоит забывать, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо тоже совершил человек крайне либеральных взглядов и в то же время — горячий поклонник режима Зеленского.

«Эти люди полны решимости использовать любые средства, чтобы запугать всех тех, кто, в первую очередь, выступает против Украины», — отметил политолог из Словакии Петер Марчек.

Американские и европейские СМИ утверждают, что сторонники Трампа — опасные и агрессивные, но получается наоборот. Это подметил и Илон Маск. Правда, потом почему-то свой пост удалил.

«И почему никто еще не пытался убить Байдена или Камалу?» — спросил он.

Трамп уже после первого покушения обвинял и Байдена, и Харрис, и всю демократическую медиа-машину — в агрессивной риторике. И сейчас — как только в США наступило утро — начал тот же разговор.

«Их риторика толкает меня под пули. Я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто ее разрушают — как изнутри, так и снаружи», — прокомментировал Трамп.

После прошлого покушения рейтинги Трампа в предвыборной гонке заметно выросли. В этот раз Трамп снова пытается использовать ситуацию с максимальной выгодой. Особенно после не слишком успешных дебатов.

* — организация признана террористической и запрещена в России