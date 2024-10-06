Почитательница Достоевского, Шанель и балета: выбрана новая «Мисс Россия»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Новая «Мисс Россия» любит балет и Достоевского

Почитательница Достоевского, Шанель и балета: выбрана новая «Мисс Россия»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Победительницей ежегодного конкурса стала будущий врач из Чувашии.

«Мисс Россией — 2024» стала Валентина Алексеева из Чувашии. Об этом свидетельствует трансляция конкурса.

Победительнице — 18 лет. Она является студенткой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, учится по специальности «Лечебное дело» и хочет в будущем стать врачом.

На сайте конкурса приводится краткий опросник, который прошла претендентка. Так среди своих хобби Алексеева называет балет, спорт и здоровый образ жизни.

«Принимаю активное участие в научно-исследовательских проектах в области экологии», — напоминает в анкете «Мисс-Россия».

Ее любимыми книгами стали «Преступление и наказание» Достоевского и «Над пропастью во Ржи» Сэллиджера, а фильмом — «Коко до Шанель».

Конкурс «Мисс Россия» (ранее — «Мисс СССР») проводится в нашей стране с 1988 года. Интересно, что за всю его историю чаще всего финалистками становились претендентки из Санкт-Петербурга (они лидировали четыре раза). Второе место (три победы) делят между собой красавицы из Свердловской и Ростовской областей, а третье (две победы) досталось участницам из Чувашии, Москвы, Татарстана, а также Тюменской и Саратовской областей.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянка Динара Саляхова завоевала титул «Миссис Европа — 2024».

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