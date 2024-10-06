«Передумали»: российскому журналисту восстановили статус аккредитации в ООН

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Журналисту Богданову ООН восстановила статус аккредитации

«Передумали»: российскому журналисту восстановили статус аккредитации в ООН

Фото: Telegram/Валентин Богданов/valentinbogdanov

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Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке поблагодарил всех, кто пытался помочь ему.

Организация Объединенных Наций (ООН) решила вернуть полную аккредитацию шефу бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентину Богданову. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«В ООН передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал! Здесь в Нью-Йорке, в Москве и по всему миру», — отметил Богданов.

Инцидент с Богдановым произошел в конце сентября. Тогда на полях Генассамблеи ООН журналиста отталкивали и не давали задать вопрос министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. А после ООН заявила о якобы нарушенном Богдановым правиле доступа СМИ и поэтому понизили уровень его аккредитации.

В постпредстве РФ при ООН возмутились случившемся и отметили, что ответственна за инцидент должна быть делегация Германии. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в организации не уважают журналистику и не обеспечивают свободу слова.

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