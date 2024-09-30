Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Данный указ подписал президент Владимир Путин.

Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Тема:
Спецоперация

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ обнародован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание „Героя Российской Федерации“ Поддубному Евгению Евгеньевичу — военному корреспонденту», — говорится в указе.

Евгений Поддубный получил ранение в зоне СВО

Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа. Он прибыл в город Суджа Курской области для освещения ситуации в регионе в связи с попыткой боевиков ВСУ прорвать оборону на государственной границе России и массированным обстрелом мирных территорий со стороны киевского режима, однако пострадал сам. Его автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Военкора экстренно госпитализировали в местную больницу, а уже на следующий день его транспортировали в Москву. Медики из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщали, что у Поддубного черепно-мозговая травма, тяжелый ожог и травма лицевого скелета, корреспондент находился в тяжелом состоянии.

Посол по особым поручениям МИД России отмечал, что Евгений Поддубного могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая военкора съемочная группа не пострадала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Поддубный хочет познакомиться с людьми, которые спасли его в Курской области. По словам журналиста, без помощи местных жителей он бы погиб.

Тема:
Спецоперация
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