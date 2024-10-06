Денег хватит на все: актуальные проблемы страны решат в рамках нескольких нацпроектов

Завершена разработка бюджета России на грядущие три года.

Минфин закончил разработку бюджета на будущую трехлетку и, в последний отведенный на это по закону день, 30 сентября внес на рассмотрение в Госдуму. Второй год отправка проходит дистанционно. Несколько манипуляций на компьютере — и все.

А ведь раньше это действие выглядело почти ритуально: сотрудники фельдъегерской службы ввозили в здание на Охотном ряду увесистые пачки сшитых и скрепленных печатями бумаг. На это уходила куча бумаги, ведь в самом документе семь тысяч страниц, а его еще обычно передавали в нескольких копиях. Кстати, каждый может сам все сейчас почитать. Проект бюджета выложен в интернете на сайте правительства.

Выделим главное: денег на все хватит. Более того, Минфин намерен даже откладывать про запас. Бюджет сверстан исходя из базовой цены нефти в 60 долларов за баррель. При этом, предполагается, что вообще-то она будет стоить дороже, не менее 65 долларов за баррель. Сейчас, к слову, в районе 70 долларов. Излишки — в кубышку, Фонд национального благосостояния. Он нас выручил в непростом 2022 году, да и в 2023 году, так что теперь решено его пополнить. На всякий случай. Это страховка, подчеркнул Минфин.

При этом, расходы бюджета в ближайшие три года по-прежнему, как и в предыдущие три года, будут превышать доходы. Ненамного, на один-два триллиона в год, но тем не менее. Недостающие средства Минфин возьмет в долг, выпуская облигации. Да, вот такой парадокс: будем и откладывать, и занимать. Сейчас такое время, когда спокойнее иметь подушку безопасности.

А Госдолг будет на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП, что на фоне остальных стран, хотя бы «Большой двадцатки», должно вызывать, как минимум, зависть. У США для сравнения долг — 120% от ВВП, у Японии — более 200%.

Основные статьи наших расходов понятны. Национальные приоритеты поставлены президентом в федеральном послании и в майском указе: социалка, оборона и технологии.

Военные разделы традиционно засекречены, но известно, что средства пойдут не только на оружие и выплату денежного довольствия, но и на поддержку предприятий ОПК, то есть опосредованно снова вернутся в бюджет в виде налогов.

В социальной сфере сохранятся все действующие программы, новым единым социальным пособием для детей от рождения до 17 лет сейчас охвачены десять миллионов семей. На них запланировано на три года более четырех триллионов рублей, сохранится выплата материнского капитала и льготная ипотека для семей с детьми, причем все это обещают исправно индексировать.

Как и пенсии, впервые с 2015 года и работающим пенсионерам тоже на размер инфляции, как минимум.

Минфин прогнозирует, что наша экономика будет и дальше уверенно расти. И не за счет уже нефти и газа. Вернее, не только благодаря им. Основными драйверами станут нацпроекты, которые перезапустят на новую пятилетку. Причем, добавив новые — сейчас их 15, а будет 19, так чтобы и поддержку семьи сохранить, и туристические маршруты прокладывать, и в космос слетать. Я бы рекомендовал почитать проект бюджета всем, кто пытался ограничить нашу страну санкциями.

Задачи ставятся очень амбициозные. Президент дал поручение подготовить проект по биоэкономике. Правительство его готовит на будущий год, но уже создан консорциум НИИ — центр, который обеспечит научную базу для движения в этом направлении — объединились восемь ведущих институтов страны, во главе с Курчатовским, с задачей обеспечить биотехнологический суверенитет страны.

«Значит, страна начала активно двигаться в эту сторону. Это означает, что завтра у нас будет полная технологическая безопасность, лекарственная, продуктовая, сельскохозяйственная, экологическая. Но, что самое важное — это значит, что будут новые качественные условия жизни», — подчеркнул глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Многие актуальные проблемы предполагается решать в рамках нескольких нацпроектов сразу. Например, в стране нехватка кадров рабочих специальностей. Где взять работников? Причем квалифицированных?

Есть идея строить учебные мастерские и лаборатории при индустриальных центрах, как на образовательной площадке «Руднево» в Москве, которую открыл президент. Здесь студенты колледжей и техникумов могут работать на самом современном оборудовании, а учат их как преподаватели, так и действующие мастера предприятий. Здесь подходят сразу три нацпроекта для реализации: «Кадры», «Молодежь и дети», «Развитие беспилотных системы». Деньги есть, механизмы финансирования есть.

Но какими бы новыми не были станки и какими бы комфортными не были условия, то, какие знания получит ученик или студент, зависит, в первую очередь, от педагога. В годы засилья рыночных отношений учителя у нас стали «оказывать образовательные услуги». Два года назад этот термин в духе «купи-продай» отменили. Педагогу вернули статус воспитателя, наставника, хранителя мудрости. Повышается престиж педагогических профессий.

В России был День учителя. И это праздник более чем для двух миллионов человек — тех, кто обучает, воспитывает, поддерживает. О значимости роли учителя в жизни каждого человека говорил президент в своем поздравлении.

«Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл — помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране. Хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать успехов, здоровья, счастья и вам, и вашим ученикам. Их достижения и победы — лучшее подтверждение значимости вашего труда, вашей профессиональной самоотдачи и душевной щедрости. С праздником! С Днем учителя!» — сказал Владимир Путин.