Выглядели счастливыми: Мадонна сходила на свидание с молодым бойфрендом

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Мадонна сходила на свидание с молодым бойфрендом Моррисом

Выглядели счастливыми: Мадонна сходила на свидание с молодым бойфрендом

Фото: ABACA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поп-дива вместе с избранником решили посетить футбольный матч.

Личная жизнь американской певицы Мадонны бьет ключом. На днях она вышла в свет в компании молодого избранника Акима Морриса. Кадрами со свидания знаменитость поделилась в социальной сети.

Ради встречи пара прилетела в Великобританию. Там они решили посетить футбольный матч. Образ для похода на матч Мадонна выбрала необычный — короткие шорты поверх колготок в сочетании с курткой и шапкой-ушанкой.

Описание изображенияВлюбленные выглядели довольными и счастливыми. Instagram* /madonna

«Лондон зовет… Вперед, „Челси“!» — подписала совместный снимок артистка.

К слову, еще в июне Мадонна устраивала кастинг для поиска бойфренда. Требования у звезды тогда были классические: мужчина должен был быть страстным, спортивным, веселым и сексуальным. Одно из главных условий — наличие искры между ней и избранником. И, кажется, кастинг увенчался успехом. Уже в августе певица решила пригласить нового возлюбленного отметить 66-летие. Моррис младше знаменитости почти на 40 лет. Но возраст паре, видимо, не помеха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сумел завоевать сердце актрисы Агаты Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
Собянин: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в этом году
10:02
Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями
9:35
Стоял один: семья Добрынина проигнорировала его внебрачного сына на похоронах
9:19
Выглядели счастливыми: Мадонна сходила на свидание с молодым бойфрендом
9:03
Насильник и работорговец? Почему в США только сейчас заговорили о преступлениях P. Diddy
8:49
«Тигры» и «рыси»: штурмовики ВС РФ подходят ближе к Часову Яру

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения