«Держать на поводке»: Валентина Титова рассказала об изменах Владимира Басова

Брак актеров продлился 14 лет.

Знаменитая актриса Валентина Титова прекрасно знала об изменах первого мужа, народного артиста СССР Владимира Басова. Брак знаменитостей продержался целых 14 лет, и во время семейной жизни звезда ни разу не упрекнула возлюбленного. Об этом она рассказала в эфире программы на федеральном канале.

Валентина никогда не закатывала сцен ревности и всегда с понимаем относилась к «увлечениям» супруга. Сегодня актриса театра и кино продолжает знакомиться с пассиями Басова — сколько романов было на счету артиста, точно неизвестно до сих пор.

«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: „Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там“. Ходили две женщины на могилу, я всех благодарила. Хорошо, что помнят и на могилу ходят. Жизнь длинная, держать на поводке, да еще мужчину, вы меня извините», — убеждена Титова.

О расставании с супругом она не думала и не видела в прелюбодеянии большой проблемы, смотря на семейную жизнь под другим углом. Известная артистка сравнила мужа с «поцарапанным стулом», который точно не стоит выкидывать.

«Жену берут не для того, чтобы она его могла пилить и устраивать дома фейерверки и расстрелы. Я иначе выучена семейной жизни», — считает актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диктор Дина Григорьева рассказала об изменах мужу.