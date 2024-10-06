«Держать на поводке»: Валентина Титова рассказала об изменах Владимира Басова

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

Актриса Валентина Титова знала об изменах Владимира Басова и не упрекала его

«Держать на поводке»: Валентина Титова рассказала об изменах Владимира Басова

Фото: Савостьянов Владимир/TASS/ТАСС

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Брак актеров продлился 14 лет.

Знаменитая актриса Валентина Титова прекрасно знала об изменах первого мужа, народного артиста СССР Владимира Басова. Брак знаменитостей продержался целых 14 лет, и во время семейной жизни звезда ни разу не упрекнула возлюбленного. Об этом она рассказала в эфире программы на федеральном канале.

Валентина никогда не закатывала сцен ревности и всегда с понимаем относилась к «увлечениям» супруга. Сегодня актриса театра и кино продолжает знакомиться с пассиями Басова — сколько романов было на счету артиста, точно неизвестно до сих пор.

«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: „Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там“. Ходили две женщины на могилу, я всех благодарила. Хорошо, что помнят и на могилу ходят. Жизнь длинная, держать на поводке, да еще мужчину, вы меня извините», — убеждена Титова.

О расставании с супругом она не думала и не видела в прелюбодеянии большой проблемы, смотря на семейную жизнь под другим углом. Известная артистка сравнила мужа с «поцарапанным стулом», который точно не стоит выкидывать.

«Жену берут не для того, чтобы она его могла пилить и устраивать дома фейерверки и расстрелы. Я иначе выучена семейной жизни», — считает актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диктор Дина Григорьева рассказала об изменах мужу.

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«Держать на поводке»: Валентина Титова рассказала об изменах Владимира Басова

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