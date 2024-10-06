Трактор загорелся и взорвался в Большом Каретном переулке в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 17 0

Водитель транспортного средства сильно пострадал в результате происшествия.

Трактор загорелся и взорвался в Большом Каретном переулке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Возгорание и взрыв трактора произошли в Большом Каретном переулке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, возгорание случилось в результате попадания отбойного молотка в высоковольтный кабель. В результате происшествия пострадал водитель трактора, его госпитализировали с ожогами третьей степени. Поражены оказались кисти и стопы.

В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС назвали возможную причину пожара на нефтехранилище под Пермью. Речь идет о возгорании, случившемся на днях в промышленной зоне деревни Осенцы. Огонь тогда охватил площадь в десять тысяч квдаратных метров, он перебросился на емкости с топливом. Предварительно сообщалось об отсутствии пострадавших. Ликвидацией пожара занимались более 60 специалистов МЧС и почти два десятка единиц техники.

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