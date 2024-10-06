Скандал по-голливудски: что нужно знать о громком деле рэпера P. Diddy

Сейчас артист находится под стражей. Какое наказание ему грозит за все инкриминируемые деяния?

Сегодня дело популярного рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимами Puff Daddy и P. Diddy, с каждым днем разрастается все больше. Мужчина подозревается в сексуальном насилии, торговле людьми и организации проституции. Тем временем общественность приписывает ему убийства некоторых американских знаменитостей, а также похищения и шантаж. Как проходит расследование и что стало известно за последние дни, читайте в материале 5-tv.ru.

Пострадавшие

Юристы Эндрю Ван Арсдейл и Тони Базби 1 октября заявили, что порядка 120 человек намереваются подать судебные иски в отношении продюсера Комбса. Его уличают в принуждении к половым актам при помощи угроз, шантажа и запрещенных веществ, а также распространении конфиденциального видеоматериала, снятого на скрытые камеры.

Как отметили адвокаты, за их помощью обратилось около трех тысяч человек — каждый иск будет рассматриваться в отдельности и будет подан в течение ближайшего месяца. Некоторые пострадавшие помимо известного рэпера называют также и соучастников.

Примечательно, что от рук P. Diddy пострадало одинаковое количество женщин и мужчин — по словам жертв, все ужасы происходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, там находятся особняки Комбса. Согласно следствию, пострадавшим было от девяти до 38 лет на момент совершения преступлений. В обмен на молчание рэпер нередко предлагал порядка десяти тысяч долларов.

Не первый случай

Всколыхнувшее судебное разбирательство вокруг медийной личности напомнило инциденты, связанные с крупным кинопродюсером Харви Вайнштейном и финансистом Джеффри Эпштейном — их также обвиняли в многочисленных сексуальных преступлениях. Только вот вынести приговор финансисту не успели — тот покончил с собой в 2019 году тюремной камере. А дело Вайнштейна сегодня отправлено на пересмотр.

Текущее расследование

Комбс был арестован 16 сентября в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. Его поместили под стражу без права на внесение залога в размере 50 тысяч долларов. Он обвиняется в сговоре с целью рэкета, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения, а также в транспортировке для занятия проституцией.

Как стало известно следствию, мужчина организовывал для знаменитостей так называемые «белые» вечеринки, которые имели несколько уровней «доступа». Неосведомленные или «чужие» допускались только к первому уровню — такие мероприятия проходили благопристойно. На последнем же «этаже» начинал твориться хаос и беспредел — жертв и порой гостей в том числе принуждали к сексу, снимали на камеру и подмешивали запрещенные препараты.

Отмечается, что P. Diddy использовал собственную компанию, чтобы обеспечить участников оргий и посетителей вечеров всем необходимым — детским маслом, используемым в качестве лубриканта, лекарствами и охраной. Порой Комбс даже снимал помещения в гостиницах для своих приближенных.

На удивление, учитывая все доказательства и улики — винтовки с боеприпасами, около 1000 бутылок детского масла, порядка 900 игрушек для взрослых, видео-носители и наркотики — свою вину рэпер не признает ни по одному из пунктов обвинения.

Почему все закрутилось

Первой жертвой, открыто заговорившей о деяниях Комбса, стала его бывшая девушка Кассандра Вентура. Она состояла с артистом в отношениях с 2007 по 2018 год. В ноябре 2023-го артистка решила обнародовать преступления экс-возлюбленного — она обвинила мужчину в насилии и принуждению к употреблению наркотиков. На следующий день после подачи иска заявление было отозвано — звезды достигли мирного разрешения конфликта.

Однако спустя несколько месяцев в Сеть попали кадры из коридора гостиницы, на которых P. Diddy жестоко избивает Вентуру и не позволяет ей уйти. Видео датируется 2016 годом. Именно после слитого в Интернет ролика правоохранительные органы заинтересовались Комбсом — всего за несколько месяцев после Кассандры на рэпера написали заявления девять человек.

За сговор с целью рэкета и секс-торговлю артисту может грозить пожизненное заключение, а за перевозку людей ради проституции — до десяти лет лишения свободы. Предполагается, что свои злодеяния исполнитель творил около 20 лет.

Слушания по делу Комбса назначены на 9 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США только сейчас заговорили о преступлениях P. Diddy.