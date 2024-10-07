Расчет системы «Земледелие» сорвал контратаку ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Опубликовано видео, как расчет ИСДМ «Земледелие» сорвал атаку ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Военнослужащие удаленно заминировали подходы к позициям российских войск.

Бойцы из расчета ИСДМ «Земледелие» удаленно заминировали подходы к позициям российских войск и сорвали контратаку ВСУ на Авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В результате успешного минирования ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники вместе с личным составом.

К слову, за все время проведения СВО военнослужащие этого расчета инженерной системы дистанционного минирования вывели из строя танк Leopard, пять БМП Bradley, бронетранспортеры MaxxPro, БМП Marder — все иностранного производства — и множество другой бронетехники, в том числе несколько танков Т-64БВ и Т-72 ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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