Главе государства исполнилось 72 года.

Президент России Владимир Путин не любит повышенный интерес к себе и своей семье на фоне дня рождения. Данный праздник не является поводом для внимания к его персоне, а не работе. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля, пользуясь случаем, от лица всех работников администрации президента поздравил Путина с днем рождения. Он подчеркнул, что у Владимира Владимировича есть своя семья, в том числе дети и внуки. Все они искренне поздравляют главу государства с праздниками.

«Но вы знаете, что сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — заявил Песков.

Главе государства 7 октября исполняется 72 года. Это уже 21-й день рождения Владимира Владимировича на высшем государственном посту.

В марте 2024 года Владимир Путин был избран на пост главы государства в пятый раз. Он победил на выборах с рекордным уровнем поддержки россиян. Более 87% — такой результат в его пользу отображался на табло ЦИК по итогам обработки 60% протоколов участковых избиркомов.

Как уже подчеркивал 5-tv.ru, для нашего народа он стал лидером, для недружественных стран — сильным политическим оппонентом, а для историков — центральной фигурой, олицетворяющей целую эпоху развития нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал коллеге из России здоровья и долголетия, а также подчеркнул ценность настроя Москвы на развитие отношений с Минском.