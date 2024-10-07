Скандал на борту: двух пассажирок в США сняли с рейса из-за вызывающей одежды

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 41 0

Двух пассажирок в США сняли с рейса из-за вызывающей одежды

Скандал на борту: двух пассажирок в США сняли с рейса из-за вызывающей одежды

Фото: www.globallookpress.com/© John Nacion

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авиакомпания не принесла извинений пассажиркам.

Двух пассажирок авиакомпании Spirit Airlines сняли с рейса из-за «вызывающей» одежды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соцсети одной из девушек.

Трэвел-блогерша Тереза и ее подруга Тара летели из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, США, на празднование ее дня рождения. В тот момент девушки были в свитерах, но сняли их из-за жары в салоне и остались в топах.

По словам Терезы, это увидел бортпроводник и велел им прикрыться. Удивленные пассажирки отказались, так как правило дресс-кода они не нарушали. Когда девушки попросили объяснить в чем причина, одна из членов экипажа просто вывела пассажирок из самолета.

«Это чистая дискриминация. Бортпроводник не назвал нам причину, по которой он нас выгнал, кроме как: „О, я же сказал вам надеть свитеры“», — выразили недовольство пассажирки.

Согласно данным портала, девушки заплатили около 1000 долларов за новые билеты на рейс в другой авиакомпании. Они связались с администрацией прошлой авиакомпании, но ответа на вопрос, что они нарушили, девушки не получили.

Отмечается, что девушки проверили правила дресс-кода на сайте перевозчика и увидели, что они его не нарушали. Пользователи негодуют — так почему сотрудники авиакомпании позволили себе поступить так с пассажирками? Ответ на этот вопрос вряд ли будет найден. Авиакомпания сама себе сделала «черный» пиар и испортила репутацию тем, что не объяснилась перед пассажирками.

Ранее 5-tv.ru писал, чем заняться во время долгой пересадки в аэропорту.

+14° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.06
1.19 105.31
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:52
Пережила дочь на 12 лет: умерла 91-летняя мама певицы Уитни Хьюстон
0:32
«Моя мечта»: Самойлова расплакалась из-за подарка Джигана
0:12
В конфликт на Ближнем Востоке втягивается все больше стран
23:52
Скандал на борту: двух пассажирок в США сняли с рейса из-за вызывающей одежды
23:32
Лифты старше 25 лет должны заменить до февраля 2025 года
23:12
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и Эйлату дронами и ракетами

Сейчас читают

Технологии есть — аналитики не надо: армия США неохотно извлекает уроки из СВО
В Серпухове произошла смертельная авария с участием более 10 машин
«Поднимают просевший рейтинг»: Бут ответил WSJ на обвинение в торговле оружием
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения