«Невозможно стыдно»: Настасья Самбурская снялась обнаженной в сцене с Кологривым

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 12 0

Настасья Самбурская снялась обнаженной в сцене с Кологривым

«Невозможно стыдно»: Настасья Самбурская снялась обнаженной в сцене с Кологривым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актриса отметила, что роли сексуальных женщин у нее получаются также хорошо, как и роли стерв.

Актриса Настасья Самбурская снялась обнаженной в сцене с Никитой Кологривым для нового фильма. Об этом она рассказала в шоу на федеральном канале.

Звезда комедии «Теща» уже имеет опыт съемок в мужском журнале, где она позировала в нижнем белье, но в кино это был ее первый опыт откровенных сцен. Сейчас актрисе за это неловко.

«Я первый раз снялась без лифчика. Это ужасно, невозможно стыдно. Это впервые произошло в 36 лет, сейчас мне 37. Это было в ванной. Потом я встала и была имитация полового акта. Это отвратительно!» — высказалась Самбурская.

Актриса отметила, что во время съемочного процесса она думала о двух вещах: чтобы все выглядело естественно и… побыстрее закончилось.

Сам Никита Кологривый отметил, что в коллеге он увидел, прежде всего, драматическую актрису и уже только потом — красотку.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер рассекретил гонорары Настасьи Самбурской.

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