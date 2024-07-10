Шоумен намерен развестись и лишить женщину родительских прав.

Шоумен Гоген Солнцев намерен развестись, а также силой изъять ребенка у жены, которую он застал с любовником. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Страсти».

«Мне теперь придется донашивать вставную челюсть бывшей жены — старухи! Разве можно это простить? На днях с опекой пойду изымать ребенка, а потом будем инициировать суд по лишению родительских прав» — заявил 43-летний Солнцев.

Конфликт с супругой разгорелся после того, как шоумен вернулся домой с гастролей. По его словам, он застал крайне возмутительную картину: Полина Давыдова был в состоянии алкогольного опьянения, была дома с посторонним мужчиной, который в итоге еще и избил Гогена.

Кроме того, там же находился сын пары, родившийся всего несколько месяцев назад. Солнцев уверяет, что ребенок был голоден.

Стоит упомянуть, что сейчас женой Гогена Солнцева является дочь его предыдущей супруги Екатерины Терешкович, которая была значительно старше мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гоген Солнцев раскрыл правду об отношениях с возрастной экс-супругой.