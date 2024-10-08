«Доказать невозможно»: в Госдуме предложили наказывать родителей пьющих детей

Именно отсутствие контроля чаще всего приводит к употреблению алкоголя несовершеннолетними.

Депутат Госдумы Бийсултан Султанбиевич Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие „вовлечение несовершеннолетнего в потребление“, но доказать это невозможно», — сказал депутат.

С сентября этого года Госдума ввела новый закон, который ужесточил требования к техническому оборудованию для производства пива и пивных напитков: сидра, пуаре и медовухи. Также усилили контроль за производством спирта-денатурата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети начинают употреблять запрещенные вещества. Чтобы распознать, есть ли у ребенка или подростка зависимость, стоит обратить внимание на его поведение. Необходимо реагировать на любые странности детей и не игнорировать тревожные сигналы. Кроме того, родители всегда должны быть в курсе того, чем живет их ребенок и какие люди его окружают.