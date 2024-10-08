«Доказать невозможно»: в Госдуме предложили наказывать родителей пьющих детей

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Депутат Хамзаев предложил ввести ответственность для родителей пьющих детей

«Доказать невозможно»: в Госдуме предложили наказывать родителей пьющих детей

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Именно отсутствие контроля чаще всего приводит к употреблению алкоголя несовершеннолетними.

Депутат Госдумы Бийсултан Султанбиевич Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие „вовлечение несовершеннолетнего в потребление“, но доказать это невозможно», — сказал депутат.

С сентября этого года Госдума ввела новый закон, который ужесточил требования к техническому оборудованию для производства пива и пивных напитков: сидра, пуаре и медовухи. Также усилили контроль за производством спирта-денатурата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети начинают употреблять запрещенные вещества. Чтобы распознать, есть ли у ребенка или подростка зависимость, стоит обратить внимание на его поведение. Необходимо реагировать на любые странности детей и не игнорировать тревожные сигналы. Кроме того, родители всегда должны быть в курсе того, чем живет их ребенок и какие люди его окружают.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.06
1.19 105.31
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Опасные вздохи: в TikTok завирусился смертельный тренд для подростков
18:50
«Доказать невозможно»: в Госдуме предложили наказывать родителей пьющих детей
18:47
«Помилуйте, не надо!» — в Дагестане сиделка избивала 94-летнюю пенсионерку
18:38
Продленный отпуск: как в 2025 году отдохнуть 62 дня вместо 28
18:35
В России заблокировали мессенджер Discord
18:28
Лучше избегать: употребление этих продуктов может спровоцировать выкидыш

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
Бородина заговорила о свадьбе с Сердюковым: «Задумываемся»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения