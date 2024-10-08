Пятеро российских альпинистов погибли в Непале

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 119 0

The Himalayan: спасатели сообщили о гибели пятерых альпинистов из РФ в Непале

Пятеро российских альпинистов погибли в Непале

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Группа с 6 октября считалась пропавшей без вести.

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов. Об этом передает международная медиа-сеть The Himalayan, ссылаясь на спасателей.

«Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки восхождения на гору Дхаулагири, найдены мертвыми», — говорится в сообщении.

Уточняется, что связь с россиянами оборвалась в 06:00 (03:15 по московскому времени) после того, как группа ушла из высокогорного лагеря для покорения вершины.

Директор ведущей вертолетной компании Непалы Heli Everest Мигма Шерпа уточнила, что тела альпинистов нашли на высоте 7,1 тысячи метров. Согласно предварительным данным, люди упали на нее с 7,6 тысячи метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с блогером Викторией Боней при покорении горы Манаслу в Гималаях. Знаменитость покорила гору недавно, но, как оказалось, не все было гладко в этом путешествии. У нее прихватило живот, причем так, что она даже заплакала.

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