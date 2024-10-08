Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы

В корпусах ММНКЦ им. С. П. Боткина проводится масштабная реконструкция, также улучшается и территория больницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

«В этом году занимаемся тремя зданиями. В лечебном корпусе № 2 основные работы уже закончили. В научно-академическом корпусе № 10 выполнено 98% запланированного объема. Завершим все до конца года. Терапевтический корпус № 8 готов на 60%. Окончание работ запланировано на первый квартал 2025 года», — рассказал он.

Мэр столицы указал, что на территории больницы также проводятся работы. Так, центральный парк станет комфортнее и функциональнее, в парадном дворе появится два фонтана, рядом с корпусами — зона отдыха. Также будут добавлены пять новых контрольно-пропускных пунктов.

По словам градоначальника, работы по благоустройству территории выполнены уже на 60%.