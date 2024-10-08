Собянин: в Москве собрали 5000-й остановочный павильон

На московском заводе СВАРЗ собран 5000-й остановочный павильон для городских улиц. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Современные остановки приходят на смену устаревшим. Они сделаны из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности», — отметил столичный градоначальник.

По его словам, новые остановки спроектированы и изготавливаются так, чтобы обеспечить пассажирам максимум комфорта и безопасности. Каркас остановочного павильона сделан из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности.

Стенки павильонов выполнены из прозрачного триплекса, который в случае повреждения не разбивается на осколки, чтобы не нанести травм пешеходам. Павильоны оборудуют системами оповещения и видеонаблюдения.

Также на остановочных павильонах размещаются плакаты с расписанием маршрутов и QR-кодами, по которым можно узнать время прибытия нужного маршрута.