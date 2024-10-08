Хорошо в деревне летом: в России набирает популярность агротуризм

Почему городских жителей так тянет в деревню?

Россияне стали чаще предпочитать отдых в деревне городской суете. Как рассказало издание KP.RU, в нашей стране все более популярным становится забытый, казалось бы, агротуризм.

Суть такого отдыха заключается в том, чтобы проводить его не просто на природе, а на территории фермерских хозяйств, будучи полностью погруженным в работу.

Обычно в программу подобных туров включены мастер-классы по дойке коров, сыроварению, уходу за скотом и так далее. Насладиться прелестями фермерской жизни можно и без ночевки — многие экскурсии проходят за один день.

В развитие такого необычного вида туризма вносит большой вклад государство — в 2024 году фермерам, которые обустраивают свои угодья для посещения туристами, было выделено грантов более чем на 700 миллионов рублей.

Более того, в конце июля туристов разрешили размещать в жилых домах на территории хозяйства — теперь это не считается нарушением.

Причинами же популярности агротуризма эксперты считают слишком высокий уровень стресса в больших городах и мегаполисах. Даже пригороды с дачными участками уже давно не имеют ничего общего с жизнью на природе — везде стоят шлагбаумы, магазины и пункты выдачи заказов, а о домашнем скоте и вовсе речи не идет.

Именно поэтому туристы тянутся все глубже в деревни и села, где еще осталась настоящая живая природа, способная успокоить беспокойную душу городского жителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда поехать в отпуск за уникальной атмосферой.