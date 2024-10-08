Смертельная инфекция: может ли стрептококк из Азии поразить рыбу в России?

На прошлой недели от нее умерли четыре человека.

В Китае распространяется смертельно опасная инфекция, вызванная стрептококками группы B (штамм ST283). Люди заражаются ей, преимущественно, при поедании пресноводной рыбы. Это объясняется тем, что штамм ST283 распространен, прежде всего, в пресноводных рыбацких хозяйствах Юго-Восточной Азии. На прошлой неделе этот вирус выявили у почти ста заболевших, четверо из которых умерли. Однако, стоит отметить, что эта группа стрептококка встречается не только в Азии, но и в России. Как защититься от этой инфекции — пишут «Известия».

Что за инфекция распространяется в Гонконге

Смертельно опасная инфекция, которую вызывают стрептококки группы B (штамм ST283), выявлена в Гонконге у 91 человека, четверо из них умерли. Об этом сообщили в местном Центре здравоохранения 4 октября.

Как сообщил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов, эта инфекция распространяется в пресноводных рыбацких хозяйствах Юго-Восточной Азии. По ее словам, стрептококки этой группы вызывают сепсис, воспаление, артриты, абсцессы и менингит.

Также сообщается, что 75 из 91 заболевших ели пресноводную рыбу.

Риски распространения инфекции в России

По словам Ризванова, стрептококки группы B также встречаются в России, однако реже.

«По разным данным, частота встречаемости стрептококковой инфекции группы В среди новорожденных составляет 1–5%, а вероятность летального исхода — 22–80%», — уточнил эксперт.

По его словам, в России чаще встречаются стрептококки группы A. Ежегодно порядка десяти миллионов детей заражаются этой инфекцией.

Ризванов заявил, что распространение стрептококков, поразивших Китай, в России маловероятно из-за разницы температуры в реках.

Врач-эпидемиолог клиники «Евроонко» Светлана Осадчая подтвердила мнение Ризванова, однако подчеркнула, что в рыбе, которую вылавливают в России, есть множество других инфекций, к примеру, описторхоз, клонорхозом, дифиллоботриоз и диоктофимоз. Она также отметила, что паразиты чаще всего заражают именно пресноводную рыбу, а в морской встречаются реже.

Как обрабатывать рыбу, чтобы убить инфекции

По словам экспертов, рыбу обязательно тщательно обрабатывать, употреблять ее сырой запрещено.

«Термическая обработка уничтожает патогены, но для этого нужно чтобы в центре продукта температура поднялась минимум до плюс 75 градусов», — отметил Ризванов.

Осадчая же напомнила, что варить и жарить рыбу необходимо не менее 20 минут, при этом куски не должны быть слишком большими. Убить паразитов в рыбе также можно при помощи заморозки или засолки. При этом, по словам эксперта, покупать рыбу холодного копчения у непроверенного продавца строго запрещено — в таких точках, вероятнее всего, будут нарушены санитарные нормы.

Ризванов отметил, что правила необходимо соблюдать и при разделке рыбы. Делать это необходимо в перчатках, поскольку стрептококки могут проникнуть в организм через раны на коже. Если после работы с рыбой у вас поднялась температура и воспалилась рана — необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в стоячих водах много опасных микробов.