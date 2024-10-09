Дегтярев назвал самые популярные среди россиян виды спорта

Министр спорта рассказал, как будет решаться поставленная президентом задача привлечения к активному образу жизни 70% населения к 2030 году.

Футбол, плавание и волейбол — самые популярные среди россиян виды спорта. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Первое место — футбол, второе — плавание, третье — волейбол. Самые массовые и доступные виды спорта. Примерно по три миллиона человек в России ими занимаются», — отметил он.

Также, по словам главы Минспорта, в стране активно развиваются боевые искусства и единоборства. Во многих городах и поселках есть клубы по борьбе, самбо, дзюдо, карате, айкидо, тхэквондо и другим подобным видам спорта.

«Однозначно можно сказать, что легкая атлетика является массовым видом спорта. У нас люди и бегают, и прыгают. Может быть, не на профессиональном уровне, но массовость есть в легкой атлетике», — добавил Дегтярев.

Все большую популярность приобретают современные экстремальные виды спорта, такие как скейтборд и акробатика на самокатах. Учитывая это, в городах и поселках России строится много площадок для занятий ими, отметил министр.

«Скейтбординг — один из олимпийских видов — сейчас популярен у молодежи. Это мы будем поддерживать. И всех губернаторов, мэров, глав на местах призываем уделять этому отдельное внимание, чтобы ребята получали возможность все свои трюки выполнять в хороших условиях», — подчеркнул Дегтярев.

Он также рассказал, как Минспорта планирует решать задачу привлечения к занятиям спортом 70% россиян к 2030 году. В первую очередь, по словам Дегтярева, в рамках программы «Я выбираю спорт» в стране к этому сроку будет построено около двух тысяч спортивных площадок. Все они будут оснащены камерами для подсчета занимающихся людей.

«Второе — это массовые забеги, „Лыжня России“, заплывы и так далее. Все это наши массовые крупные соревнования, которые будут учитываться через платформу „ГИС СПОРТ“», — продолжил министр.

Также будут учитываться воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Они, как и спортсмены высшего мастерства, полностью посчитаны, отметил Дегтярев.

«Ну и второй параметр, который президент нам задал в майских указах — это удовлетворенность. Это чисто социологический показатель. Будем мерить совместно, наверное, с ВЦИОМ, с какими-то социологическими службами каждый год, как люди удовлетворены или не удовлетворены спортивной инфраструктурой и вообще отраслью спорта», — заключил глава Минспорта.

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