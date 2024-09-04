Более 1000 человек приняли участие в забеге «За дружбу в спорте»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Забег прошел в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Более тысячи участников Восточного экономического форума и жителей Владивостока приняли участие в забеге «За дружбу в спорте», преодолев дистанцию в пять километров. Победителем стал олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков.

Уже ставший традиционным забег открыл первый день основной программы ВЭФ-2024. Его организовали спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Минспорта России.

Забег открыли директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов и руководитель «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская после зарядки, которую для участников провели двукратные олимпийские чемпионы — боксер Олег Саитов и феътовальщица Яна Егорян, а также олимпийские чемпионы — лыжник Александр Легков и гимнаст Никита Нагорный. Маршрут начался от Приморского океанариума.

Легков занял первое место в мужском зачете, однако свой Кубок он отдал 14-летней девочке, опередившей на дистанции многих мужчин, но не имеющей в силу возраста права претендовать на награду. В женском зачете лидировала Мария Карпова.

Ранее 5-tv.ru писал, что олимпийские чемпионы провели «Марафон зарядок» в школах Владивостока.

Тема:
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