Артиллеристы наносят удары по отступающим из Угледара боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 42 0

Расчет Д-74 бьет по отступающим из Угледара боевикам ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Расчеты Д-74 не оставляют шанса противнику.

Расчеты Д-74 группировки войск «Восток» уничтожают отступающие из Угледара формирования ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы с уважением отзываются о своем орудии.

«Хорошее… В наводке, пристрелке, вообще, нормально, проблем нет… На дальность бьет 25 километров осколочно фугасными. Идет пристрелочных три, наверное, остальные — в цель», — рассказал старший наводчик орудия Д-74 с позывным «Зема».

В регионе становится спокойнее, вскоре наши формирования продолжат наступление.

«Сейчас поспокойней стало, отодвинули нормально… Контрбатарейной борьбы у них нет с нами», — подтверждает боец расчета Д-74 с позывным «Ястреб».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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