Выверенные шаги: как просить повышение зарплаты у руководства

Делать это во время сокращений или кризисов в компании — не стоит.

Просить руководство о повышении зарплаты нужно в конце или начале финансового года. Помимо этого, важно заранее подготовить список своих достижений. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала карьерный эксперт Светлана Семеренко.

Список достижений должен охватывать работу в компании за последний год. Включить в него стоит не абстрактные, а конкретные примеры или другие важные результаты за этот период. Кроме того, во время разговора с руководством нужно упомянуть про свои измененные обязанности, если такое произошло за год.

Положительные отзывы от коллег и руководства также могут повлиять на успех при запросе повышения зарплаты. Что касается последнего, карьерный эксперт порекомендовала изучить, сколько получают люди на такой же позиции в этом же регионе, отметила Семеренко.

Финальный шаг — нужно подобрать спокойную обстановку, избегая время кризисов и сокращений в компании, заключила карьерный эксперт.

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