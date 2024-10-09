Целый штат США сдует с лица земли? Что происходит в ожидающей ураган Флориде

Люди в буквальном смысле приколачивают свои дома, машины и лодки к земле, а с магазинных полок сметают продукты.

Ураган «Милтон» может стать самым страшным в американской истории. Он уже достиг пятой, максимальной, категории, а вскоре его сила может и вовсе выйти за пределы существующей шкалы измерения. Он обрушится на восточное побережье уже сегодня. В преддверии стихии Флориду покинули более пяти миллионов жителей, но еще многие остаются в смертельной опасности. О масштабах надвигающейся катастрофы расскажет корреспондент «Известий» Глеб Переверзев

Четырехполосный хайвей не справляется с потоком желающих покинуть Флориду. Пробка на выезде из штата — почти 50 километров. Оценить масштаб проще с воздуха. В преддверии надвигающегося на Флориду шторма власти призвали жителей эвакуироваться. Четверть населения уже покинули штат. Оставшимся выехать не удастся. На АЗС катастрофическая нехватка топлива — полторы тысячи заправок уже закрылись.

Это город Тампа — он первым, по прогнозам синоптиков, примет удар стихии. Оставшиеся здесь жители экстренно возводят ограждения от волн.

«Это стена от штормовых нагонов, что является главной проблемой в Тампе. Если вода поднимется, это поможет защитить. Это называется водным забором», — рассказывает метеоролог Нейтан Коулман.

Люди в буквальном смысле приколачивают свои дома, машины и лодки к земле. Заготавливают мешки с песком, заколачивают окна, а с магазинных полок сметают продукты.

«У нас есть бензин, еда, два генератора, переносные кондиционеры, чтобы таскать их из комнаты в комнату. Думаю, мы справимся», — говорит местный житель Томми Холл.

Ураган «Милтон» идет на США со стороны Мексиканского залива. Каково оказаться у него на пути — испытали на себе местные рыбаки.

Максимально близко к «Милтону» подобрались и с воздуха. Самолеты метеоразведки направились в эпицентр урагана, чтобы замерить скорость ветра. Сейчас она достигает 85 метров в секунду.

«Милтону» уже присвоили наивысшую — пятую категорию. Но метеорологи считают, что этот показатель недостаточно характеризует всю разрушительную мощь урагана, и предлагают изменить шкалу — ввести шестую категорию.

«У нас заканчиваются прилагательные. Беспрецедентный, катастрофический, исторический, рекордный — эти слова все больше и больше описывают то, что мы видим в связи с ураганом», — завила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

Насколько разрешительным может быть «Милтон», даже визуализировали на местном телеканале. Зрелище действительно устрашающее.

В штате объявлено чрезвычайное положение. Джо Байден и Энтони Блинкен даже отменил поездку в Германию, где собирались обсудить и поддержку Украины. Они намерены держать ситуацию на личном контроле. Но американцы, которые до сих пор приходят в себя после прошлого урагана «Хэлен», этот порыв не оценили.

Ожидается, что ураган Милтон обрушится на западное побережье Флориды уже сегодня.