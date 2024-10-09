Мемориальную доску в честь писателя и журналиста Семенова открыли в Москве

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Памятная табличка появилась на стене комплекса «Дом на набережной» на улице Серафимовича.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Регина Петриман; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре Москвы открыли мемориальную доску в честь заслуженного деятеля искусств РСФСР, журналиста, сценариста и писателя Юлиана Семенова. Эксклюзивные кадры с торжественной церемонии публикует 5-tv.ru.

Памятная табличка появилась на стене комплекса «Дом на набережной» на улице Серафимовича. В церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги Семенова.

Самым известным произведением писателя, благодаря экранизации, стала одна из тринадцати повестей о советском разведчике Штирлице — «Семнадцать мгновений весны». Из-под его пера также вышли романы «Пароль не нужен» (1965), «Майор Вихрь» (1966-1967), «Бомба для председателя», «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (оба — 1971) и многие другие.

Семенов ушел из жизни еще в 1993 году. 20 мая 1990 года писатель перенес инсульт, после которого не смог вернуться к работе и оказался прикованным к кровати. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончался на 62-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего футболиста сборной России, клубов «Шинник» и ЦСКА Артема Енина.

+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
Все из-за недостатка витаминов? Почему девочка из Тольятти убила своих сестер
16:06
Путин вручил Лукашенко высшую госнаграду России — орден Андрея Первозванного
15:57
Пилот Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл — Стамбул
15:44
Мемориальную доску в честь писателя и журналиста Семенова открыли в Москве
15:30
Муцениеце пришлось попрощаться и с дочерью: теперь дети живут с Прилучным
15:11
Целый штат США сдует с лица земли? Что происходит в ожидающей ураган Флориде

Сейчас читают

Без улучшений: в каком состоянии находится актер Василий Ливанов
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
В погоне за счастьем: как современной женщине добиться успеха и не потерять себя
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения