Мемориальную доску в честь писателя и журналиста Семенова открыли в Москве

В центре Москвы открыли мемориальную доску в честь заслуженного деятеля искусств РСФСР, журналиста, сценариста и писателя Юлиана Семенова. Эксклюзивные кадры с торжественной церемонии публикует 5-tv.ru.

Памятная табличка появилась на стене комплекса «Дом на набережной» на улице Серафимовича. В церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги Семенова.

Самым известным произведением писателя, благодаря экранизации, стала одна из тринадцати повестей о советском разведчике Штирлице — «Семнадцать мгновений весны». Из-под его пера также вышли романы «Пароль не нужен» (1965), «Майор Вихрь» (1966-1967), «Бомба для председателя», «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (оба — 1971) и многие другие.

Семенов ушел из жизни еще в 1993 году. 20 мая 1990 года писатель перенес инсульт, после которого не смог вернуться к работе и оказался прикованным к кровати. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончался на 62-м году жизни.

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