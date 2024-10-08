Против боевиков и наемников возбуждено дело за убийство мирных жителей Суджи

Преступления были совершены в ходе вторжения украинских войск на территорию России.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Они подозреваются в убийстве троих мирных жителей Курской области с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ.

Уточняется, что боевики и наемники подозреваются по нескольким статьям: «Убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой с особой жестокостью и общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом», «Теракт», «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенное организованной группой» и «Незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой».

Следствие установило, что в начале августа 2024 года боевики ВСУ и иностранные наемники в рамках вооруженного конфликта в Суджанском районе под Курском убили с особой жестокостью не меньше трех россиян.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления», — добавили в ведомстве.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 21 250 боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ применяли кассетные боеприпасы с хлором и другими токсинами во время вторжения в Суджу Курской области в августе. Причем 3800 таких снарядов Украина получила от Запада в рамках гуманитарной помощи еще год назад. А перед этим американская военная лаборатория «Форт-Детрик» подтвердила, что продукты горения металлохлоридной смеси из этих боеприпасов обладают сильным раздражающим действием и могут вызывать тяжелые отравления.