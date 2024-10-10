Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Опубликовано видео, как экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Наши войска продолжают вытеснять врага из курского приграничья.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

При атаке применялись авиационные ракеты. После нанесения удара экипаж вертолета благополучно вернулся к точке вылета. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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