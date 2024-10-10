Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Наши войска продолжают вытеснять врага из курского приграничья.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
При атаке применялись авиационные ракеты. После нанесения удара экипаж вертолета благополучно вернулся к точке вылета. Все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 9 окт
- ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
- 9 окт
- Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область
- 9 окт
- Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
- 9 окт
- Артиллеристы наносят удары по отступающим из Угледара боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 окт
- Против боевиков и наемников возбуждено дело за убийство мирных жителей Суджи
- 8 окт
- Более 200 боевиков и три танка: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
- 8 окт
- Тактика штурма: как новобранцы проходят подготовку на полигонах в курском приграничье
- 8 окт
- Экипаж Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ на границе Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 окт
- ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Судже
- 7 окт
- Поставлялось с Запада: ВСУ применили химическое оружие в курской Судже
Читайте также
93%
0.84 106.42
0.73
Нашли ошибку?