Вдруг пригодится: эксперт предостерег от оформления кредитной карты «на всякий случай»
Брокер Ракута не советует оформлять кредитную карту без причины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Заводить ее стоит только в случае острой нужды в дополнительных средствах.
Нужно ли оформлять кредитную карту «на всякий случай». По крайней мере, с таким предложением часто выступают банки: если тратить не будете, то и отдавать не придется, а вдруг пригодится? Брокер Дмитрий Ракута не советует заводить кредитку, если в ней нет острой необходимости. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
«Кредитная карта может стать хорошим помощником, если нужно, например, скорректировать кредитную историю или повысить кредитный рейтинг. Это полезно, когда человек планирует через полгода-год взять крупную сумму в кредит на автомобиль или квартиру», — объяснил брокер.
Даже если кредитная карта лежит в нераспечатанном конверте, она может принести много проблем. Например, при подаче заявки на ипотеку кредитор «увидит» карту и может предложить менее выгодную ставку, либо вообще отказать. С активированной же карты могут списывать деньги за обслуживание.
Не стоит также забывать, что данные кредитки могут попасть в руки мошенникам. Они спишут деньги в рамках лимита, а долг придется гасить уже законному владельцу.
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