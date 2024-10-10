Вдруг пригодится: эксперт предостерег от оформления кредитной карты «на всякий случай»

Заводить ее стоит только в случае острой нужды в дополнительных средствах.

Нужно ли оформлять кредитную карту «на всякий случай». По крайней мере, с таким предложением часто выступают банки: если тратить не будете, то и отдавать не придется, а вдруг пригодится? Брокер Дмитрий Ракута не советует заводить кредитку, если в ней нет острой необходимости. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

«Кредитная карта может стать хорошим помощником, если нужно, например, скорректировать кредитную историю или повысить кредитный рейтинг. Это полезно, когда человек планирует через полгода-год взять крупную сумму в кредит на автомобиль или квартиру», — объяснил брокер.

Даже если кредитная карта лежит в нераспечатанном конверте, она может принести много проблем. Например, при подаче заявки на ипотеку кредитор «увидит» карту и может предложить менее выгодную ставку, либо вообще отказать. С активированной же карты могут списывать деньги за обслуживание.

Не стоит также забывать, что данные кредитки могут попасть в руки мошенникам. Они спишут деньги в рамках лимита, а долг придется гасить уже законному владельцу.

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