Окно для проверки: россиян предупредили о популярных схемах налогового мошенничества

Стать жертвой могут даже обычные сотрудники компаний.

Требование налогового инспектора сдать уточненную декларацию из-за якобы ошибки в документе — это один из популярных способов мошенничества. Об этом изданию Газета.ру рассказал руководитель одной из бухгалтерских компаний Дмитрий Шумейко.

Эксперт в пример ситуацию, когда инспектор требует от бухгалтера исправить небольшую ошибку в документе, иначе у компании якобы возникнут проблемы с налогами.

«Однако часто это делается для того, чтобы инспекция открыла окно для двухмесячной камеральной проверки, которую иначе они могли бы не успеть провести», — пояснил Шумейко.

Сдавать уточненную декларацию из-за давления не стоит, уверен Шумейко. Предложить инспектору закончить проверку документа самостоятельно — наиболее верное решение.

Вторая популярная схема — запросы налоговой службы о предоставлении информации якобы связанной с выездной проверкой, которая на самом деле не проводится. Эксперт подчеркнул, что сотруднику компании стоит уточнять информацию у реальных инспекторов, чтобы не стать жертвой подобного налогового мошенничества.

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