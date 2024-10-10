Эпидемиологическое расследование проводится в Подмосковье после смерти девочки от менингита
О трагическом инциденте стало известно 9 октября.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий после смерти 12-летней девочки от менингита в Наро-Фоминском городском округе.
«Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно организован комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая менингококковой инфекции у ребенка в городском округе Наро-Фоминск 7 октября 2024 года», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Подмосковью.
9 октября в Наро-Фоминском городском округе от менингита скончался подросток. Поздно ночью ребенка с температурой 40 градусов увезли в больницу.
По сообщению родителей, кожа ребенка покрылась синей сыпью, которая является признаком менингококковой инфекции. Позже диагноз подтвердил врач. Через несколько часов девочка скончалась в больнице.
Проводится эпидемиологическое расследование. В данный момент установлен круг лиц, который контактировал с зараженной. В данный момент они проходят вакцинацию и химиопрофилактику. Образовательным и медицинским учреждениям выдали предписания о проведении противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарными правилами.
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