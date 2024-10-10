Семейная трагедия: что грозит родителям подозреваемой в убийстве сестер девочки

И понесет ли подросток наказание, если ее вина будет доказана?

Школьницу из Тольятти подозревают в жестокой расправе над двумя малолетними сестрами. Зверское убийство продолжают расследовать следователи. Могут ли родители этих детей понести наказание за случившееся? Об этом рассказал изданию aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что в соответствии с Семейным кодексом РФ, до наступления совершеннолетия полную ответственность за жизнь ребенка несут родители.

«Основная обязанность по обеспечению безопасности деток, за воспитание вот этой 13-летней, их старшей сестры несли родители», — пояснил он.

При этом Соловьев отметил, что в данной семейной ситуации, где отец не является родным всем детям, могла быть ревность, которая и спровоцировала подростка пойти на такой шаг.

«В дальнейшем однозначно эта семья должна быть в центре внимания. Точно они будут и в прицеле внимания и органов ПДН (психоневрологический диспансер — Прим.ред.), и социальных служб», — объяснил юрист.

Соловьев добавил, если органы опеки получали информацию о неблагополучии в семье, то и они также могут быть привлечены к ответственности.

За двойное убийство сестер школьницу не будут привлекать к уголовной ответственности, даже если ее вина будет доказана, поскольку она не достигла даже 14 лет. Однако ее могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на три года.

Жестокое убийство детей в Тольятти

Несколько дней назад стало известно о зверском убийстве двоих детей в Тольятти Самарской области. Тела девочек двух и пяти лет нашли в квартире, где проживала семья, с многочисленными ножевыми ранениями шеи и туловища.

По одной из версий, убийство детей совершила их 13-летняя сестра. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, малолетнего», но обвинение пока не предъявлено. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило школьницу жестоко расправиться с сестрами.