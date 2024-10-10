Семейная трагедия: что грозит родителям подозреваемой в убийстве сестер девочки

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 24 0

Подозреваемую в убийстве сестер школьницу могут поместить в закрытую спецшколу

Семейная трагедия: что грозит родителям подозреваемой в убийстве сестер девочки

Фото: Telegram/СУ СК России по Самарской области/su_skr63

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

И понесет ли подросток наказание, если ее вина будет доказана?

Школьницу из Тольятти подозревают в жестокой расправе над двумя малолетними сестрами. Зверское убийство продолжают расследовать следователи. Могут ли родители этих детей понести наказание за случившееся? Об этом рассказал изданию aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что в соответствии с Семейным кодексом РФ, до наступления совершеннолетия полную ответственность за жизнь ребенка несут родители.

«Основная обязанность по обеспечению безопасности деток, за воспитание вот этой 13-летней, их старшей сестры несли родители», — пояснил он.

При этом Соловьев отметил, что в данной семейной ситуации, где отец не является родным всем детям, могла быть ревность, которая и спровоцировала подростка пойти на такой шаг.

«В дальнейшем однозначно эта семья должна быть в центре внимания. Точно они будут и в прицеле внимания и органов ПДН (психоневрологический диспансер — Прим.ред.), и социальных служб», — объяснил юрист.

Соловьев добавил, если органы опеки получали информацию о неблагополучии в семье, то и они также могут быть привлечены к ответственности.

За двойное убийство сестер школьницу не будут привлекать к уголовной ответственности, даже если ее вина будет доказана, поскольку она не достигла даже 14 лет. Однако ее могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на три года.

Жестокое убийство детей в Тольятти

Несколько дней назад стало известно о зверском убийстве двоих детей в Тольятти Самарской области. Тела девочек двух и пяти лет нашли в квартире, где проживала семья, с многочисленными ножевыми ранениями шеи и туловища.

По одной из версий, убийство детей совершила их 13-летняя сестра. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, малолетнего», но обвинение пока не предъявлено. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило школьницу жестоко расправиться с сестрами.

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

10:46
Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 18 лет
10:35
Семейная трагедия: что грозит родителям подозреваемой в убийстве сестер девочки
10:24
«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»
10:13
Влияние пенного: может ли пиво улучшить микрофлору кишечника
10:01
Алена Яковлева поддержала Муцениеце в конфликте с Прилучным: «Детей жаль»
9:47
Российские инженеры создают уникальных роборыб и робоптиц

Сейчас читают

Сотрудники СК допросили подозреваемого в убийстве Талькова в Израиле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака
«Он ведет себя как мальчик»: почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака