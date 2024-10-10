Воспламенение проводки могло стать причиной пожара в доме на Большой Тульской

Предположительно, причиной возгорания в квартире на Большой Тульской в Москве могло стать воспламенение проводки. Об этом 5-tv.ru сообщили жильцы соседних квартир.

По их словам, в прошлом месяце тоже происходило возгорание. При этом, дом не газифицированный.

По сообщению МЧС России, огнеборцы спасли 14 человек из горящего дома. В данный момент их осматривают медики. Самостоятельно покинуть здание смогли 80 человек, их жизням ничего не угрожает.

По данным 5-tv.ru, среди спасенных жильцов была пенсионерка, которая надышалась дымом. Ее увезли в больницу в карете скорой помощи. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

Возгорание было ликвидировано на площади 55 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое спасателей пострадали при тушении пожара в Каспийске. Трое сотрудников МЧС были госпитализированы с сильными ожогами. Пламя охватило площадь торгового центра в 700 квадратных метров. В тушении участвовали десятки спасателей и свыше 20 единиц техники. Состояние пострадавших пожарных оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает.